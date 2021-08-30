В Новосибирске на улице Блюхера сделают разрыв в двойной сплошной

Двойная сплошная - строгое ограничение для водителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Важная новость для новосибирских водителей: на улице Блюхера восстановят разрыв в двойной сплошной, который был на участке от улицы Котовского до улицы Лыщинского. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Когда именно вновь появится разрыв в двойной сплошной, пока неясно. Но известно, что дорожные работы на улице Лыщинского продлятся до сентября. Вероятно, когда дорожники их завершат, тогда и приступят к разметке.

А пока водителям нужно будет немного подождать и делать крюк по Октябрьскому мосту.

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