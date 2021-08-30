Погода в Новосибирске на 30 августа 2021: что обещают синоптики

Весь день будет идти дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 30 августа 2021 будет дождливой и ветреной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем температура воздуха составит +20...+22 градуса, а ночью +13...+15 градусов. Весь день будет идти дождь, местами ожидаются грозы. Ветер подует южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет действительно теплым, но пасмурным. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, а ночью опустятся до +7...+10 градусов. Атмосферное давление составит 740-746 миллиметров ртутного столба.

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