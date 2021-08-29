«Руки бы поотрывать»: новосибирцы поймали подростков, скручивающих колпачки с колес авто

Дети скручивали колпачки с машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске подростки скрутили колпачки с колес машин. Инцидент произошел на Шевченковском жилмассиве. Об этом рассказали участники группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Подростки объяснили, что потом продают их другим детям от 5 до 50 рублей за штуку. У них забрали бутылку наполовину забитую колпачками, — говорят подписчики группы.

Подросткам пришлось вернуть награбленное. Их передали сотрудникам охраны жилого комплекса и правоохранителям.

В социальных сетях люди были возмущены поведением школьников:

— Руки бы им поотрывать.

— Ремня нужно всыпать за такие дела.

— Хулиганы малолетние.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.