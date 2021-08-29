«Руки бы поотрывать»: новосибирцы поймали подростков, скручивающих колпачки с колес авто

Дети скручивали колпачки с машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске подростки скрутили колпачки с колес машин. Инцидент произошел на Шевченковском жилмассиве. Об этом рассказали участники группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— Подростки объяснили, что потом продают их другим детям от 5 до 50 рублей за штуку. У них забрали бутылку наполовину забитую колпачками, — говорят подписчики группы.
Подросткам пришлось вернуть награбленное. Их передали сотрудникам охраны жилого комплекса и правоохранителям.
В социальных сетях люди были возмущены поведением школьников:
— Руки бы им поотрывать.
— Ремня нужно всыпать за такие дела.
— Хулиганы малолетние.
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