«Тобик для хозяйки как ребенок»: новосибирские волонтеры ищут убежавшую с передержки собаку

Тобик домашний пес. Фото: предоставлено Аллой.

В Новосибирске волонтеры ищут собаку по кличке Тобик. Хозяйка отдала его на передержку пока была в командировке.

— Она Тобика нашла 8 лет назад в лесу. Он замерзал и женщина забрала его к себе домой. Так и жили душа в душу. В этот раз улетела в командировку и оставила на передержке, — рассказала КП-Новосибирск Алла, волонтер. — Девочка на передержке повела его гулять. Привела домой, посадила в клетку и ушла гулять с другой. Когда вернулась, то Тобика не было.

Алла вместе с подругой тут же разместили объявления в социальных сетях и расклеили бумажные.

— Пока никаких результатов. Его видели в Октябрьском районе, то на улице Никитина, то на улице Лескова. Сегодня пока никаких новостей не было, — говорит сибирячка.

Уважаемые читатели, если вы видели Тобика, то просим вас позвонить или написать по номеру — 8-923-145-11-03 (WhatsApp)

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