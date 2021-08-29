Сводка по коронавирусу Новосибирск, 29 августа: умер 85-летний мужчина

В регионе выявлены новые случаи заражения.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня днем 29 августа стало известно, что еще 9 человек скончались от COVID-19.
— Это были мужчины в возрасте 66 лет, 71 год, 82 года, 85 лет и женщины в возрасте 68 лет, 68 лет, 69 лет, 80 лет, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 636 человек, — говорится в сообщении от оперштаба.
На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 162 человека, а к аппаратам ИВЛ подключено 15 пациентов.
— За сутки в регионе было зарегистрирована 173 новых случая, в том числе у 4 472 детей, — уточняют в оперштабе.
Так же за сутки из больниц выписали 38 человек.
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