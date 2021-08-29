В Новосибирской области у пенсионера украли картошку

Картошку выкопали на общественном поле.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области у 77-летнего мужчины украли картошку. Инцидент произошел в Верх-Мильтюшах в Черепановском районе.
— Пенсионер пожаловался на то, что на общественном поле кто-то выкопал 2,5 сотки картошки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про сибиряков, укравших знак «Купание запрещено». Он стоял возле озера в одном из новосибирских поселков.
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