В Новосибирской области у пенсионера украли картошку

Картошку выкопали на общественном поле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области у 77-летнего мужчины украли картошку. Инцидент произошел в Верх-Мильтюшах в Черепановском районе.

— Пенсионер пожаловался на то, что на общественном поле кто-то выкопал 2,5 сотки картошки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала про сибиряков, укравших знак «Купание запрещено». Он стоял возле озера в одном из новосибирских поселков.

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