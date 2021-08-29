Жительница Новосибирска хотела продать санки, а стала жертвой мошенников

Санки стоили 2500 тысячи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска хотела продать зимние санки, а стала жертвой мошенников. В прошлом году женщина разместила объявление об их продаже. Она уже и забыла про них, как недавно ей позвонили с незнакомого номера и сказали, что купят санки.

— Мошенники скинули женщине скриншот, якобы деньги уже перевели. Нужно было просто перейти по ссылке и вывести их. Женщина ничего не подозревая перешла по ссылке, ввела номер карты, а у нее вместо 2500 рублей списали 7 тысяч, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Когда сибирячка поняла, что ее обманули, то написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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