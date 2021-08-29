Под Новосибирском столкнулось три автомобиля: погибли 6-летний ребенок и две женщины

На место выехали сотрудники ГИБДД.

В Новосибирской области на трассе произошло массовое ДТП. На дороге между поселками Карпысак и Горный столкнулось три автомобиля. Фото с места появились в социальных сетях.

— Авария произошла ночью 29 августа. В ДТП погибло 3 человека — две женщины и шестилетний ребенок, — сообщают подписчики группы «Инцидент. Новосибирск».

На кадрах видно, что у одной из машин помят задний бампер и сильная вмятина на двери.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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