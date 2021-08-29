В Новосибирской области нашли мумифицированный труп

Местные жители вызвали полицию.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирской области водители нашли мумифицированный труп недалеко от трассы. Инцидент произошел в 27 километрах от трассы по направлению от села Гусельниково до села Легостаево.
— Сибиряки тут же позвонили в полицию. Что касается трупа, то по виду он был похож на мужчину лет 50, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить чье тело было обнаружено.
Напомним, что недавно «Комсомолка» писала, что сибиряки обнаружили останки человека недалеко от реки Каменка. Это произошло в Дзержинском районе на улице Есененина. Местные жители нашли берцовую кость с ботинком.
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