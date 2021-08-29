Под Новосибирском 10-летний мальчик на велосипеде попал под машину: ребенок в реанимации

Искитимская прокуратура начала проверку после ДТП, где серьезно пострадал ребенок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Искитимская прокуратура начала проверку после ДТП, где серьезно пострадал ребенок. Как сообщили в ведомстве,10-летнего мальчика на велосипеде сбила машина.

— В пятницу, 27 августа, в селе Морозово в ДТП пострадал 10-летний ребенок-велосипедист. В настоящий момент он находится в реанимации, — сообщили в областной прокуратуре. — Предварительно установлено, что водитель авто сбил мальчика на нерегулируемом перекрестке.

В ведомстве проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, о защите прав ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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