Погода в Новосибирске на 29 августа 2021 года: будет тепло, но пасмурно

Погода в Новосибирске на 29 августа 2021 года обещает быть для сибиряков облачной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 29 августа 2021 года обещает быть для сибиряков облачной. Но осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

— В воскресенье, 29 августа, в Новосибирской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов ночью, +24…+26 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Однако они все же обещают вечером и ночью небольшой дождь.

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