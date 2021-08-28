«Заблудилась в лесу, собирая грибы»: под Новосибирском ищут 63-летнюю женщину в белом платке

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Светлану Анатольевну Половникову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 63-летнюю Светлану Анатольевну Половникову. Женщина пропала днем 28 августа: она отправилась собирать грибы вместе с родственником и заблудилась в лесу в Тогучинском районе.

— Приметы: рост 165-168 сантиметров, нормальное телосложение, светло-каштановые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в черную толстовку, черные спортивные штаны, на голове у нее был светлый платок. С собой у сибирячки было красное пластиковое ведро.

Женщине необходимо регулярно принимать определенные лекарства, которых сейчас у нее с собой нет. Сибирячке может потребоваться помощь медиков. Сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на нее поиски.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Светланы Анатольевны, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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