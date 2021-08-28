В поселке под Новосибирском засняли на видео медведя, перебегавшего дорогу

В поселке Широкий под Новосибирском заметили медведя. Фото: Кадр из видео

В поселке Широкий под Новосибирском заметили медведя. Косолапого засняли, когда он перебегал одну из проселочных дорог. Все произошедшее очевидцы засняли на видео, позже ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах ролика видно, как мишка бежит по полю со стороны одного перелеска, перебегает через дорогу, и скрывается в другом перелеске.

В комментариях под постом, однако, многие сибиряки отметили, что разгуливающим недалеко от села медведем уже никого не удивишь:

— Ну ходит и ходит, как будто первый раз видят.

— У нас в Сибири еще и не такое можно увидеть.

— В Искитимском районе тоже недавно был, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в Чулыме медвежонок приходит на пост ГАИ. Зверька видели там несколько раз.

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Очевидцы засняли косолапого на видео (подробнее).

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