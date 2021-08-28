В Новосибирске на территории Военного городка произошел пожар: на место выехали МЧС

На территории Военного городка в Октябрьском районе заметили дым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске, вечером 28 августа, на территории Военного городка в Октябрьском районе заметили дым. На место выехали пожарные.

— Сообщение о дыме из заброшенного строения поступило около 19:20. В течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. Было установлено, что из окна на втором этаже двухэтажного кирпичного неэксплуатируемого здания шел дым. В ходе разведки внутри людей не обнаружено, горел мусор на втором этаже на предварительной площади 30 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

Ликвидировать открытое горение специалистам удалось спустя 20 минут с момента прибытия. После этого спасатели разобрали обгоревшие конструкции и провели их проливку.

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