В Академгородке в Новосибирске хотят снести 50 гаражей

В Новосибирске хотят снести 50 незаконно построенных в Академгородке гаражей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске хотят снести 50 незаконно построенных в Академгородке гаражей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на муниципальном портале города.

Из текста документа следует, что примерно половина гаражных боксов за домом на улице Николаева,18 были возведены самовольно. Никаких документов на землю у собственников нет. В связи с этим, мэрия города приняла решение о сносе построек.

Использовать эту землю, согласно документам, разрешено для территорий общего пользования с малыми архитектурными формами благоустройства. Кадастровая стоимость участка площадью более 6,2 тысяч квадратных метров составляет 42,4 миллиона рублей.

Снести гаражи планируют в течении полугода, однако не раньше двух месяцев с момента выхода постановления.

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