Сводка по коронавирусу Новосибирск, 28 августа: умерли еще 11 человек

За последние сутки в регионе выявили еще 180 случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 28 августа: за последние сутки в регионе выявили еще 180 случаев коронавируса. Всего в Новосибирской области сначала пандемии зарегистрировано 57 986 случаев ковида, в том числе у 4 455 детей. Полностью выздоровели всего 47 558 пациентов, 121 из них — за последние сутки.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 65 лет, 73 года, 74 года, 75 лет, 85 лет и женщины в возрасте 43 года, 50 лет, 60 лет, 66 лет, 75 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 2 627 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В больницах города и области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 2 198 пациентов, в том числе 40 детей. В реанимации находятся 158 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

Напомним, в регионе продолжают действовать ограничительные меры: запрещено проведение массовых мероприятий, во всех общественных местах нужно носить маску и соблюдать дистанцию.

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