«Дикарь какой-то»: в Новосибирске водители подрались на улице Ватутина

В Новосибирске двое водителей подрались прямо на проезжей части на улице Ватутина. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске двое водителей подрались прямо на проезжей части на улице Ватутина. Произошедшее засняли на видео очевидцы. По их словам, конфликт между мужчинами начался после того, как они не поделили дорогу.
— Как рассказывают очевидцы, один из участников драки опередил их автомобиль справа, а другой — слева, после чего оба без поворотников решили перестроиться в среднюю полосу перед ними, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик. — ДТП удалось избежать, однако развязавшаяся драка с использованием аргументов в виде биты все же привела, как минимум, к материальному ущербу.
Развернувшаяся посреди дороги картина не оставила равнодушными подписчиков паблика. Сибиряков возмутил такой метод решения проблем на дороге:
— Дикарь какой то! Неужели цивилизованно вопрос решить нельзя было?
— Таких в тюрьму сразу надо.
— Вот так всегда. Сначала кулаками машут, а как дело до ответственности доходит, так сразу все извиняются, — пишут люди в комментариях под постом.
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