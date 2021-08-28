«Дикарь какой-то»: в Новосибирске водители подрались на улице Ватутина

В Новосибирске двое водителей подрались прямо на проезжей части на улице Ватутина. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске двое водителей подрались прямо на проезжей части на улице Ватутина. Произошедшее засняли на видео очевидцы. По их словам, конфликт между мужчинами начался после того, как они не поделили дорогу.

— Как рассказывают очевидцы, один из участников драки опередил их автомобиль справа, а другой — слева, после чего оба без поворотников решили перестроиться в среднюю полосу перед ними, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик. — ДТП удалось избежать, однако развязавшаяся драка с использованием аргументов в виде биты все же привела, как минимум, к материальному ущербу.

Развернувшаяся посреди дороги картина не оставила равнодушными подписчиков паблика. Сибиряков возмутил такой метод решения проблем на дороге:

— Дикарь какой то! Неужели цивилизованно вопрос решить нельзя было?

— Таких в тюрьму сразу надо.

— Вот так всегда. Сначала кулаками машут, а как дело до ответственности доходит, так сразу все извиняются, — пишут люди в комментариях под постом.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске водители подрались на улице Ватутина

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