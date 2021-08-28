На трассе под Новосибирском перевернулся «Лексус»: погиб водитель

В аварии погиб водитель. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Рано утром в субботу, 28 августа, Чановском районе погиб водитель «Лексуса»: его машина перевернулась на трассе. - Около 6 утра 32-летний мужчина ехал на Lexus ES 350 по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, - пояснили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - На 1021 километре машина опрокинулась в кювет.

Приехавшие на место аварии врачи «Скорой помощи» подставили мужчину в больницу, но спасти его не смогли.

- Водитель получил тяжёлые травмы, в 9.45 утра он скончался, не приходя в сознание, - пояснили в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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