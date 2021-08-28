Поиски девушки, пропавшей в Новосибирске с разноцветным рюкзаком, завершены

С сибирячкой все в порядке. Фото: «Маяк».
Волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили о том, что завершены поиски 22-летней Анастасии Коба. Напомним, девушка ушла из дома утром 23 августа и перестала выходить на связь с родными. Но сейчас она уже вместе со своими близкими:
- Девушка найдена живой и уже находится дома, - пояснили волонтеры поисковики отряда «Маяк». - Нашли ее благодаря тому, что неравнодушные люди увидели ее и сообщили родственникам ее местонахождении.
Теперь девушке предстоит объяснить в полиции, почему она пропала и не выходила на связь несколько дней.
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