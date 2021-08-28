В Советском районе откроют площадку «Остров Алатырь»

Площадку помогли облагородить неравнодушные сибиряки. Фото: «Навигатор».

В жилом районе Кирово, что находится в Советском районе Новосибирск, появится «Остров Алатырь» - благоустроенная площадка на пересечении улиц Васильковой, Теплой и Боровой Партии.

- Была очищена площадка, где планировались работы, завезен грунт, подготовлен дизайн-проект, высажены ели и кустарники, предоставленные Центральным сибирском ботаническим садом СО РАН, сделана обсыпка гравием и щебнем, – рассказала изданию «Навигатор» председатель совета ТОС «Кирово» Ирина Фомичёва.

Помогали обустраивать площадку сами местные жители и участники трудовых отрядов: ее откроют 28 августа.

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