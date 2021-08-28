В центре Новосибирска перевернулось такси: пострадали водитель и его пассажирка

В аварию попало такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 28 августа, серьезная авария произошла на перекрестке улиц Советской и Сибирской в Новосибирске: там столкнулись Toyota Verso и Mazda Demio. Об этом очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Таксист на Mazda Demio ехал по Сибирской в сторону Красного проспекта и при неработающем светофоре не уступил дорогу Toyota Verso, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

От удара Mazda Demio перевернулась на на крышу: пострадали таксист и его пасажирка. Прибывшие врачи «Скорой помощи» оказали им всю необходимую помощь.

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