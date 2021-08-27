Новосибирский шпажист завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в командном состязании. Фото: Минспорт Новосибирской области\ vk.com/minsport_nso

Новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в Токио в командном состязании. Для 25-летнего спортсмена в этот сезон это уже вторая медаль: накануне он завоевал серебро в личном зачете. Такая награда на Паралимпиаде — первая в истории новосибирского спорта.

— Первый бой наши парни проиграли Китаю, счет поединка — 39:45. Но затем с разницей в шестнадцать очков одолели Ирак — 45:29, еще более лихо разгромили Италию — 45:19. Тем самым прошли в полуфинал, где встретились с командой Великобритании. Здесь их снова ждал успех, из боя они вышли победителями: счет — 45:35. И вот наша команда — в финале! Соперниками россиян в бою за золото стали уже знакомые им китайцы. Реванш Юсупов, Кузюков и Шабуров взяли с точностью до наоборот, если брать для сравнения утреннюю картину боя. Счет — 45:39, — сообщили в министерстве физкультуры и спорта Новосибирской области.

Кстати, в Токио по итогам командных состязаний шпажистов-колясочников призерами стали обе российские сборные — и мужская, и женская. Девушки завоевали бронзу, разгромив команду из Гонконга со счетом 45:34.

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