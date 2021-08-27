В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске, вечером 27 августа, иномарка сбила велосипедиста. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 27 августа, иномарка сбила велосипедиста. ДТП случилось в Кировском районе города.

— В 19:10 27-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» ехал по улице Дмитрия Шмонина, со стороны дома N 103/3 по улице Петухова, в сторону улицы Шевелева. Около дома №6 на улице Дмитрия Шмонина он сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу не по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами брюшной полости и ушибами мягких тканей головы. На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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