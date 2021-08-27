В Новосибирской области иномарка выехала на встречку: погибли два человека

В Новосибирской области, вечером 27 августа, произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области, вечером 27 августа, произошло смертельное ДТП. В аварии около села Береговое погибли два человека.

— Около 18:15 минут 40-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Tercel, ехал по автодороге Н-2125 Береговое со стороны села Береговое в направлении села Боровое. На 2 километре, выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Mersedes Benz GLA 250, за рулем которого был 57-летний мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В аварии около села Береговое погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В ДТП погибли двое мужчин: водитель и 35-летний пассажир «Тойоты». На месте работали сотрудники ДПС. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка

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