Участники форма «Технопром» оценили возможности робота Николая

На стенде минцифры Новосибирской области представлен победитель профильного всероссийского конкурса — робот Николай. Фото: Правительство Новосибирской области

На форуме «Технопром-2021» в Новосибирской области проходит традиционная выставка инновационных и технологических решений. На выставочной экспозиции располагаются стенды промышленных и инновационных предприятий не только Сибири, но и других городов России, стран СНГ и международных партнеров. Основные стенды выставки — стенд Новосибирской области, «Финал Олимпиады по 3D технологиям» и «Сибирская Венчурная Ярмарка».

На стенде нашего региона представлены два проекта: СмартСити-Новосибирск» и вторая очередь строительства в рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ». При этом, ряд из экспозиций — тоже новосибирские разработки. Так, на стенде минцифры Новосибирской области представлен победитель профильного всероссийского конкурса — робот Николай. Робот внедрен на нескольких социально значимых горячих линиях региона. На стенде, в частности, можно прослушать варианты сценариев обслуживания, понять, как работает система, оценить ее преимущества.

Робот, кстати, пользуется большим успехом у участников форума. Только за первые два дня его возможности уже успели оценить примерно 800 человек.

Напомним, робот-консультант Николай начал работу в контакт-центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. Позже он также использовался в рамках Службы-112: робот взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел «COVID-19». Николай звонил находящимся на амбулаторном лечении и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры 124, с июня 2021 Николай принимает звонки на горячей линии министерства труда и социального развития региона.

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