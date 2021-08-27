В Новосибирске аэропорт «Толмачево» эвакуировали из-за муляжа гранаты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске почтовый терминал аэропорта «Толмачево» эвакуировали из-за муляжа гранаты. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

— Устройство, напоминающее гранату Ф-1, было обнаружено в почтовом терминале. Всего на улицу вывели около 140 человек, — сообщили в паблике ВКонтакте «АСТ-54».

Позже выяснилось, что на месте был обнаружен муляж гранаты, а также рожок от автомата Калашникова со светошумовыми патронами. Находку изъяли спецслужбы. Сейчас логистический центр работает в штатном режиме.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте, случившемся в апреле этого года в Дзержинском районе. Там во время субботника в пойме реки Каменка сотрудники администрации города нашли гранату. Опасную находку передали правоохранителям, позже выяснилось, что угрозы для людей она не представляла.

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Сейчас на месте, где обнаружили опасную находку, работают минеры и полиция (подробнее).

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