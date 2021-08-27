Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском отчим избил 5-летнюю падчерицу

Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском отчим жестоко избил 5-летнюю падчерицу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском отчим жестоко избил 5-летнюю падчерицу. Напомним, ЧП произошло в Убинском районе: соседи неблагополучной семьи увидели, что мужчина издевается над падчерицей: поднимает ее и бросает о землю. Чтобы остановить изверга, люди позвонили участковому и в местную больницу.

— Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения, — сообщили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, ситуацией заинтересовался также следственный комитет.

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