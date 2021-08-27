В Новосибирске в многоквартирном доме обрушился потолок: на месте работает МЧС

В Новосибирске в многоквартирном доме обрушилась крыша. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в многоквартирном доме обрушились потолки. ЧП произошло вечером, 27 августа. На место уже выехали специалисты МЧС.

— Около 17:20 местного времени в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области поступило сообщение об обрушении части потолочного перекрытия в помещении 9-ти квартирного расселенного дома по улице Панфиловцев,65 в Октябрьском районе Новосибирска. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в областном МЧС.

На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС по НСО

На место выехала оперативная группа МЧС. По предварительным данным, жильцов этого дома расселили после того, как в 2019 году он был признан аварийным.

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