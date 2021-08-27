В Новосибирске следователи проверят семью, где отчим жестоко избил пятилетнюю девочку

Ребенка забрали в больницу со скандалом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет начал проверку после того, как отчим жестоко избил пятилетнюю девочку.
— По данным СМИ мужчина,находясь в жилом доме по улице Комсомольская в селе Кожурла Убинского района, избил 5-летнюю падчерицу. Барабинский межрайонный следственный отдел организовал проверку, — сообщили в СКР.
Напомним, соседи увидели, что случилось с ребенком, и сообщили в местную больницу.
— Мы думали, он убьет девочку. Поднимал на руки, а потом со всей силы бросал на землю. Девочка кричала и плакала. Младший братик бегал рядом и пытался помочь сестренке, но разгневанный папашка никак не унимался, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы.
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