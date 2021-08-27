Сводка по коронавирусу Новосибирск, 27 августа: умер 44-летний мужчина

С каждым днем заболевают меньше человек, а выздоравливают больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 27 августа: за последние сутки скончались еще 9 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это мужчины в возрасте 44 года, 55, 65 и 66 лет женщины в возрасте 59, 66, 69, 75 и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 616 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 174 человек, с выздоровлением выписали 119 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 57 806 случаев коронавируса, в том числе у 4 440 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 437 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 277 человек, в том числе 40 детей. В реанимации находится 165 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 17 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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