Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от новосибирского «Вектора»

Вакцину зарегистрировали 26 августа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину против коронавируса — «Эпиваккорона-Н» под торговым названием «Aurora-CoV», которую разработал новосибирский центр «Вектор». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств ведомства.

— «Эпиваккорона-Н» — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики CoVID-19. Ее вводят двукратно внутримышечно, с интервалом 14-21 дней в дозе 0,5 мл в верхнюю часть плеча, область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу вводят в латеральную широкую мышцу бедра, — указано в регистрационном удостоверении на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Напомним, ранее ученые Новосибирска объяснили «Комсомольской правде», почему назвали новую вакцину «Авророй».

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