В Новосибирске жители Кировского района остались без травмпункта

К концу сентября травмпункт вернут на "Затулинку" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Затулинки остались без травмпункта в шаговой доступности: на это пожаловались читатели КП-Новосибирск. Напомним, ранее травмпункт располагался в здании поликлиники, теперь его перенесли в дом по адресу 2-й переулок Пархоменко,7.

— Придется хромать до остановке и тратить час на транспорте. Непорядок, — рассказала КП-Новосибирск пенсионерка Галина.

В минздраве Новосибирской области назвали причину переноса:

— Травмпункт поликлиники № 22 временно размещен в здании одного из филиалов поликлиники № 16 в связи с заменой рентгенологического оборудования и ремонтом кабинетов, где будет установлено новое оборудование. Повторный прием пациентов травматологического профиля проводится в поликлинике № 22 в обычном порядке, — прокомментировали в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

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