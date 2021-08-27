Мэр Новосибирска – об августовском путче 1991 года: «Роль Горбачева и Ельцина – негативная, руководство оказалось недееспособным»

Анатолий Локоть оценил события путча. Фото: Денис ТАБАКОВ

В эфире радио «Комсомольская правда» мэр Анатолий Локоть порассуждал о событиях августовского путча 1991 года, произошедшего 30 лет назад.

- Я считаю, что роль руководства страны - Горбачева и его команды, Ельцина – негативная. Каждый руководитель государства заботится, прежде всего, о целостности границ, о целостности пространства, и его ответственность заключается именно в этом. И всего его решения должны быть направлены на это. А там не хватило, прежде всего, ответственности, понимания ситуации и подготовки к такой важной ситуации. В результате мелких дрязг и междусобойчиков – кто-то с кем то поссорился, что-то не поделил – утеряли великую державу, - подчеркнул Анатолий Локоть в эфире радио «Комсомольская правда».

Анатолий Локоть добавил, что население СССР за полгода до путча высказалось за сохранение единства страны.

- А руководство оказалось недееспособным в этом отношении, - считает глава Новосибирска.

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