250 человек эвакуировали из-за пожара в бердской больнице

Пожар произошел утром 27 августа. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утром в понедельник, 27 августа, произошел пожар в Бердской центральной городской больнице. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области:

- Вызов дежурному поступил в 8.21 утра, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - На место выехали 39 человек личного состава и 39 единиц техники. Когда прибыли пожарные, из окон первого этажа здания шёл дым. Выяснилось, что загорелся электрощиток: уже через 11 минут пожарным удалось его потушить.

Из больницы самостоятельно эвакуировались 250 человек: к счастью, никто не пострадал.

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