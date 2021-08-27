На форум «Технопром» привезли устройство против храпа

Храп мешает окружающим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске третий день работает форум «Технопром», и все больше удивительных новинок там показывают гостям мероприятия. Например, одно из них - устройство против храпа.

На форуме его представила новосибирская лаборатория СибНИИЦМТ. Суть разработки такова: когда человек начинает храпеть, устройство аккуратно меняет положение его тел, что храп прекращается. Так что люди, которые находятся рядом, смогут спать спокойно.

Напомним, 26 августа губернатор Андрей Травников на площадке форума «Технопром-2021» провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». Совместно с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым они обсудили развитие региона.

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