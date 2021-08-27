Под Новосибирском обокрали школу

Полиция ищет воров.
Фото: Виктория МИНАЕВА
ЧП произошло в одной из школ Черепановского района: ночью 25 августа учебное заведение обокрали. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- В полицию обратилась директор школы: она рассказала, что в первом часу ночи воры залезли в школьный тир и похитили имущество на 34800 рублей, - пояснил источник КП-Новосибирск в правоохрательных органах.
Сейчас полиция проводит проверку и ищет школьных воров.
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