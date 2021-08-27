Таксист сбил 11-летнего мальчика в Новосибирске

Водитель не заметил ребенка. Фото: новосибирская Госавтоинспекция.

В Новосибирске иномарка сбила 11-летнего мальчика. ДТП произошло в Кировском районе ночью 26 августа.

— 24-летний водитель на «Киа Рио» ехал по улице Громова со стороны улицы Петухова в сторону улицы Зорге и у дома 68 по улице Петухова он сбил ребенка, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в новосибирской Госавтоинспекции.

На место сразу же выехали медики. Школьника забрали в больницу. У него диагностировали ушиб мягких тканей головы. На месте работал экипаж ДПС.

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