В Новосибирске водитель «Жигули» сбил школьницу

Водитель ехал в сторону улицы Доватора. Фото: Госавтоинспекция НСО

Ночью 26 августа в Октябрьском районе произошло ДТП. Водитель машины «Жигули» сбил на дороге 17-летнюю девочку.

— Водитель ВАЗ 21074 ехал со стороны улицы Волочаевская в сторону улицы Доватора. Возле дома на улице Гусинобродское шоссе 295 он сбил школьницу. Известно, что девочка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Девушке экстренно вызвали врачей скорой помощи и забрали в больницу. На месте работал экипаж ДПС.

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