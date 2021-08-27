В Новосибирске водитель «Жигули» сбил школьницу

Водитель ехал в сторону улицы Доватора. Фото: Госавтоинспекция НСО
Ночью 26 августа в Октябрьском районе произошло ДТП. Водитель машины «Жигули» сбил на дороге 17-летнюю девочку.
— Водитель ВАЗ 21074 ехал со стороны улицы Волочаевская в сторону улицы Доватора. Возле дома на улице Гусинобродское шоссе 295 он сбил школьницу. Известно, что девочка переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Девушке экстренно вызвали врачей скорой помощи и забрали в больницу. На месте работал экипаж ДПС.
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