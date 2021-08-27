Пробки в Новосибирске на утро 27 августа 2021 года: затор на площади Труда

Пробки достигли 3 баллов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 27 августа 2021 года начинают сковывать город. По данным сервиса «2GIS» заполненность на дорогах составляет всего 3 балла.

Больше всего проблем уехать на левый берег. Пробка начинается от самого проезда Энергетиков и заканчивается на площади Труда. Водителям так же долго придется стоять на улицах Ватутина, Станиславского и Широкой. Небольшой затор образовался на улице Троллейная и Немировича-Данченко.

На правом берегу дороги намного свободнее. Небольшая пробка сформировалась недалеко от станции метро «Речной вокзал». Заторы так же есть на улице Кирова, Восход и Ипподромская. Автомобилистам придется долго стоять в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого.

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