В Новосибирской области машина около магазина взорвалась из-за закуренной сигареты

В городе Обь под Новосибирском на парковке около супермаркета взорвалась машина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Обь под Новосибирском на парковке около супермаркета взорвалась машина. ЧП случилось утром, 25 августа, в результате случившегося сильно пострадал находившийся рядом 58-летний мужчина.

— Сибиряка с серьезными ожогами 55% тела доставили в больницу в Новосибирске. Он находится в тяжелом состоянии, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как пояснил сам сибиряк, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва, стала закуренная им сигарета.

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