Стала известна сумма алиментов, которые получает Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

Стало известно, какие алименты получает Пелагея от бывшего мужа — хоккеиста Ивана Телегина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стало известно, какие алименты получает Пелагея от бывшего мужа — хоккеиста Ивана Телегина. Сумма выплат составляет несколько сотен тысяч рублей.

— Пелагея родила Телегину дочь Таисию. Сейчас девочке четыре года, и хотя у певицы своих денег достаточно, поддержку со стороны отца никто не отменял. Суд развел звезд в конце прошлого года, и с тех пор Телегин исправно платит Пелагее алименты. Сумма привязана к фиксированному контракту хоккеиста, но может увеличиваться в зависимости от различных бонусов и призовых. Ежемесячные выплаты составляют около 900 тысяч рублей в месяц, а с учетом прочих выплат Телегину эта сумма может достигать двух миллионов рублей, — сообщает издание NEWS.ru.

Кроме того, в результате раздела звездными супругами имущества, певица по решению суда получила всю недвижимость спортсмена.

Напомним, Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, и их брак продлился три года. Помимо их совместной дочери Таисии, хоккеист также платит алименты своему сыну Марку, которого ему родила его бывшая гражданская жена Евгения Ноур.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.