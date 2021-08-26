«Ушла из дома и не вернулась»: в Новосибирске пропала 22-летняя девушка с разноцветным рюкзаком

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анастасию Вячеславовну Коба. Фото: "Маяк"

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анастасию Вячеславовну Коба. Девушка ушла из дома по улице Одоевского утром 23 августа. Куда она могла направиться — никто не знает, с этого момента от нее не было никаких вестей.

— Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения девушка была одета в белую кофту с капюшоном, черные штаны и красные с белой подошвой кроссовки. С собой у нее был разноцветный школьный рюкзак с синими вставками.

Девушка плохо ориентируется в городе и может не вернуться домой самостоятельно. Сибирячке может также потребоваться помощь медиков.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-9951-393-0911 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.