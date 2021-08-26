Прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирским автобусом и фурой

В аварии пострадали 7 человек. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Прокуратура проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Новосибирске, где пострадали семь человек. Напомним, авария произошла на Гусинобродском шоссе ночью 26 августа.

— Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и безопасности осуществления пассажирских перевозок. Законность пассажирских перевозок проверит прокуратура Кировского района, на территории которого осуществляет деятельность перевозчик — индивидуальный предприниматель, — сообщили в областной прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о произошедшем.

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