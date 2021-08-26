В Новосибирске 5-летний мальчик выпал из автобуса на ходу: его доставили в больницу

В Новосибирске маленький мальчик выпал из троллейбуса на ходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске маленький мальчик выпал из троллейбуса на ходу. Инцидент произошел вечером, 26 августа, в Октябрьском районе города.

— Сегодня, в 17:20, 47-летний водитель троллейбуса №8 стоял на остановке «Коммунстроевская», производя посадку и высадку пассажиров. Он не заметил 5-летнего мальчика-пассажира и рано начал движение. Ребенок выпал из салона и попал под правое переднее колесо, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, на месте произошедшего работает экипаж ДПС.

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