На «Технопроме» в Новосибирске обсудили госпрограмму научно-технологического развития России

На площадке форума «Технопром-2021» прошло заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников на площадке форума «Технопром-2021» провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». В мероприятии принял участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Речь шла о разработке новой госпрограммы в области научно-технологического развития России.

— Новосибирская область — это модельный регион, здесь большая потребность в молодых кадрах, поэтому как в Новосибирской области, так и в целом в сфере российской науки надо системно решить вопрос с жильем для молодых ученых. Это одна из главных социальных гарантий, которая позволяет привлечь и закрепить молодые кадры на местах, — отметил Валерий Фальков.

Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что на заседаниях комиссии и ранее рабочей группы Госсовета уже не раз обсуждались проекты важных документов в сфере науки и технологий.

— Обсуждались, в частности, и новый нацпроект «Наука и университеты», и программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», и инициативы в рамках Национальной инновационной системы. Сегодня мы получили возможность узнать содержание новой госпрограммы научно-технологического развития и высказать свое мнение, — сообщил Губернатор. — Если раньше усилия, ресурсы по различным направлениям исследований и разработок были «разбросаны» по разным отраслевым программам, то сегодня они сконцентрированы в одну — это позволит ускорить исследования и внедрение разработок наших ученых. Перед Министерством науки и высшего образования стоит задача до 1 октября этого года внести все предложения и составить окончательную редакцию программы. У нас есть на это еще несколько недель. Решения, которые сегодня принимаются — судьбоносные для всей российской науки.

По итогам заседания комиссия рекомендовала Министерству науки и высшего образования России при доработке проекта программы учесть поступившие предложения членов комиссии.

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