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Общество26 августа 2021 15:14

В Новосибирске 7-летний мальчик застрял ногой в скамейке на остановке: вызволяли его спасатели

Мальчик просунул ногу между прутьев, а вот достать обратно не смог
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске 7-летний мальчик засунул ногу между прутьями металлической скамейки и не смог достать. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске 7-летний мальчик засунул ногу между прутьями металлической скамейки и не смог достать. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске 7-летний мальчик засунул ногу между прутьями металлической скамейки и не смог достать. На помощь к нему пришли спасатели.

— Сегодня, около трех часов дня, на телефон оперативного дежурного поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта «Сан-Сити» у 7-летнего мальчика нога застряла между двумя металлическими прутьями скамейки. На месте находилась мама мальчика, которая и попросила помощи у спасателей, — сообщили в пресс-службе спасателей МАСС Новосибирск.

Экипаж прибыл на место спустя три минуты после вызова. Осмотрев положение, в котором находилась нога мальчика, спасатели просто аккуратно развернули его и помогли освободиться. Вся работа заняла у специалистов меньше минуты, медицинская помощь мальчику не потребовалась.

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В Новосибирске 7-летний мальчик застрял ногой в скамейке на остановке
В Новосибирске 7-летний мальчик застрял ногой в скамейке на остановке

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