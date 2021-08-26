В Новосибирске пешеходный переход к новой ледовой арене сдадут в этом году

Темпы возведения подземно-надземного перехода проконтролировал мэр города Анатолий Локоть. Фото: предоставлено Мэрией Новосибирска

В Новосибирске идет строительство новой ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023 и прилегающей к ней инфраструктуры. Темпы возведения подземно-надземного перехода проконтролировал мэр города Анатолий Локоть.

— Окончательная отделка станции метро «Спортивная» и ее сдача намечены на следующий год. В этом году планируем запустить ее в тестовом режиме для проверки электрооборудования и инженерных систем. Сегодня станция уже принимает свои очертания, установлены все эскалаторы — подрядчики отработали четко, поставили их вовремя. Мы уже близки к финишной прямой, однако еще предстоит выполнить большой объем работ, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Для доступа к станции метро «Спортивная» со стороны улицы Стартовой строится также подземно-надземный пешеходный переход. В нем планируется установить четыре лифта для маломобильных людей. Сейчас монтаж каркаса уже завершен, идет его отделка. Сдать объект планируется до конца текущего года.

Пешеходный переход предусматривает выход на дамбу Октябрьского моста — там будут обустроены остановки общественного транспорта.

— Станция метро «Спортивная» в дальнейшем станет крупным логистическим узлом, где будут сходиться маршруты подземного и наземного пассажирского транспорта. Очень важно, чтобы этот пересадочный узел был удобен для пассажиров, поэтому будет меняться схема движения общественного транспорта, — отметил глава города.

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