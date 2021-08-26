В Новосибирске «КАМАЗ» сбил 8-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Новосибирске ребенок пострадал под колесами «КАМАЗа». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске ребенок пострадал под колесами «КАМАЗа». ДТП случилось вечером, 26 августа, в Октябрьском районе города.

— Сегодня, в четыре часа вечера, 57-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» ехал по улице Тополевая со стороны улицы Старащука с правым поворотом на улицу Военная. У дома №1 на улице Тополевая он сбил 8-летнюю девочку, переходившую дорогу вместе со взрослым, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую малышку доставили в больницу для уточнения травм, на месте произошедшего работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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