Шоплифтинг по-русски: украсть, но не разбить

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Группу быстрого реагирования в магазины вызывают и при подозрении на совершение кражи, и из-за нарушений общественного порядка. Часто первое нарушение, закончившись неудачей, перетекает во второе.

24 августа в 10.11 кнопка тревожной сигнализации была нажата в супермаркете на улице Зорге в Кировском районе. Прибывшим на вызов бойцам ГБР администратор пояснила, что два молодых мужчины пытались украсть бутылку водки, но не смогли довести преступный замысел до завершения - бутылка выпала из-под одежды на пол и разбилась. Фиаско незадачливые воришки объяснили плохим мерчандайзингом: из-за неудачной расстановки на полках супермаркета товар, по их мнению, подвержен риску падения. Почему этот же товар подвергся краже, пояснять им пришлось уже в полиции.

Новый вызов группы быстрого реагирования поступил в 11.44 из супермаркета Дзержинского района. Прибывшие «гвардейцы» задержали в магазине мужчину, пытавшегося украсть бутылку коньяка, и передали его сотрудникам полиции.

В 12.02 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги пришел из супермаркета на улице Громова. Здесь посетитель хотел вынести без оплаты три куска сыра, баллон пены для бритья и дезодорант. Он также был задержан бойцами ГБР и передан полицейским.

В 14.21 еще один магазинный воришка пришел в алкомаркет на улице Трикотажной с целью наживы. Попытка хищения бутылки коньяка была замечена, и продавцы вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие бойцы ГБР задержали похитителя и передали его сотрудникам полиции.

Вечерние вызовы экипажей ГБР ГВАРДИИ в новосибирские магазины в основном были связаны с грубым нарушением посетителями общественного порядка. Пьяных хулиганов пришлось выпроваживать из магазинов на улицах В. Уса и Д. Шмонина.