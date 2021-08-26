Погода в Новосибирске на конец августа 2021: когда придут дожди и холода

Скоро в регион придут холода и дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на конец августа 2021 будет прохладной и дождливой. По прогнозам синоптиков, холода придут в регион уже на этих выходных.

— В пятницу и субботу, 27 и 28 августа, в Новосибирской области еще будет сохраняться жаркая погода. Температура воздуха будет удерживаться в пределах +26…+30 градусов, несмотря на облачность, осадков в эти дни не ожидается, а ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. А вот в воскресенье, 29 августа, в регион придет небольшое похолодание до +23…+25 градусов, местами также ожидается кратковременный дождь и грозы, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Схожий прогноз на конец августа дает и сервис Яндекс.Погода. По сообщениям местных синоптиков, начиная с 29 числа и до конца лета в Новосибирской области будет прохладно — температура воздуха будет удерживаться в районе +11…+19 градусов — пасмурно и дождливо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.